Міліціонери шукають тих, у кого по два паспорти
Огризко налаштований рішуче
Україна проводить роботу з виявлення громадян, які незаконно отримали паспорти іншої держави.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час он-лайн-конференції на сайті “Главред”.
“Разом з правоохоронними органами, в тому числі СБУ, Міністерством внутрішніх справ, Генпрокуратурою, вже проводиться робота з виявлення громадян, які незаконним чином отримали паспорти іншої держави”, - сказав він.
Міністр запевнив, держава не допустить, щоб під гаслом захисту прав своїх громадян відбувалися події, подібні до тих, що сталися в Грузії.
За словами В.ОГРИЗКА, для цього в Україні є “достатньо сил і засобів”.
Він нагадав, що, згідно з Конституцією, в Україні є лише одне громадянство, тому будь-які спроби нав’язати українцям громадянство іншої держави є незаконними.