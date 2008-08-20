Українці з російськими паспортами - це питання держбезпеки

Перший командувач Військово-морських сил України, представник Української народної партії Борис КОЖИН закликає керівництво Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ забезпечити дотримання законодавства щодо неприпустимості подвійного громадянства.

Про це йдеться у коментарі Б.КОЖИНА, текст якого передано УНІАН прес-службою Української народної партії.

“Забезпечення виконання Конституції та законодавства України входить до компетенції правоохоронних органів, в першу чергу Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, тому, коли є загроза їх порушення, ці відомства мають діяти спільно”, - наголосив Б.КОЖИН.

За його словами, “В.НАЛИВАЙЧЕНКО (керівник СБУ - УНІАН) та Ю.ЛУЦЕНКО (глав МВС - УНІАН) мають не ділити права та обов’язки, а забезпечити дотримання Конституції України про недопущення подвійного громадянства”.

На переконання Б.КОЖИНА, “події в Грузії, де однією з причин конфлікту став той факт, що близько 90% населення Південної Осетії були громадянами Російської Федерації, доводять, що існування подвійного громадянства на території України – це питання національної безпеки, а це вже безпосередня юрисдикція СБУ”.

Б.КОЖИН підкреслив, що подібні питання мають перебувати під контролем Ради національної безпеки та оборони України.

Крім того, він зауважив, що за його даними, на сьогодні у Севастополі близько 40 тисяч мешканців мають подвійне громадянство. Враховуючи це, Б.КОЖИН наполягає на створенні “спеціальної комісії для вивчення питання про отримання громадянами України російських паспортів”.

“Оскільки подвійне громадянство в Україні заборонене законодавчо, до цієї роботи має бути залучена також Генпрокуратура», - підсумував Б.КОЖИН.