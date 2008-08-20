Медведєв обіцяє вивести війська з Грузії до 22 серпня

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ проінформував в телефонній розмові свого французького колегу Ніколя САРКОЗІ про хід виконання ухваленого рішення про відведення російських військ з внутрішньогрузинських територій, повідомляє прес-служба глави російської держави.

Росія відведе частину військовослужбовців із зони грузино-південноосетинського конфлікту в часову зону безпеки до 22 серпня, пообіцяв Д.МЕДВЕДЄВ президенту Франції.

"До 22 серпня, після завершення облаштування КПП і місць розміщення, частина миротворців буде відведена в часову зону безпеки, визначену рішенням Змішаної контрольної комісії (з врегулювання конфлікту) від 1999 року. Решта контингенту, доданого в посилення миротворцям, буде відведена на територію Південної Осетії і до Росії", - цитує прес-служба Кремля слова президента РФ.