16 вересня відбудеться розгляд позову Одеської міської прокуратури проти редактора газети "Наше дело" у Приморському райсуді Одеси. На розгляд прокуратура винесла статтю Ігора Воліна-Данілова під назвою "Кращого з гоїв убий". Йому інкримінують порушення рівних прав громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності або відношення до релігії згідно з статтею 161 ч. 1,2 КК України. Підсудний раніше вже частково визнав свою провину, однак заперечує кваліфікацію, застосовувану до його статті.

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