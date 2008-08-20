Конкурс для журналістів «Кожна людина має права»

Міжнародна ГО Internews починає приймати онлайн-заявки на участь у журналістському конкурсі «Кожна людина має права», організованому спільно з кампанією EveryHumanHasRights на честь 60-річчя Загальної декларації прав людини. У конкурсі можуть брати участь професійні та громадянські журналісти із своїми матеріалами про права людини для будь-яких типів медіа. Заявки приймаються до 15 вересня 2008 р. Подані матеріали повинні служити ілюстрацією до однієї або декількох статей Загальної декларації прав людини та демонструвати її злободенність у контексті місцевих та міжнародних проблем. Заповнити заявку можна тут: http://media-awards.everyhumanhasrights.org/ru/user/register