У Білорусі прокурори і судді відбирають зарплату в алкоголіків

В білоруських алкоголіків непрості часи - їх позбавляють грошей на покупку спиртного. Такими нетрадиційними методами прокуратура і суди намагаються викоренити пияцтво.

Лише у Мінській області з початку року доступ до власної зарплати закритий для семи десятків алкоголіків. Офіційною мовою процедура називається «Обмеження дієздатності громадян».

- До нас звернулася мати 33-річної жінки, - розповідає «КП в Білорусі» Андрій Філончик, помічник прокурора Березінського району. - Літня жінка скаржилася: «Дочка ніде не працює, аліменти розтрачує на горілку і вино. Часто приходить додому нетвереза. Її двоє дітей, хлопчиків 12 і 8 років, повністю забезпечую я. Прошу у вас допомоги».

Факти, вказані громадянкою в листі, підтвердилися: жінка дійсно перебувала на обліку у нарколога, була безробітною, проте вчилася на продавця в одному із учбових центрів. Тоді прокуратура направила заяву до суду Березінського району, і там громадянку позбавили права самостійно розпоряджатися аліментами. Замість неї гроші зараз отримує бабуся.

Розпоряджатися зарплатами забороняють не лише батькам-алкоголікам, але і неповнолітнім п`яницям. Недавно суд Смолевичського району заборонив витрачати власну стипендію 17-річній учениці професійно-технічного коледжу. Дівчина перебувала на обліку у нарколога. Як тільки у неї з`являлися гроші, учениця вирушала у винно-горілчаний відділ.

- У таких ситуаціях заробітні плати отримують опікуни, - пояснює Максим Лужінський, прокурор відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю прокуратури Мінської області. - Опікунів у свою чергу призначають органи опіки. Як правило, ними найчастіше стають близькі родичі - непитущі, з хорошою репутацією. Опікун сам приходить на роботу до родича-алкоголіка і отримує за нього зарплату.

Хартія 97