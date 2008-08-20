Лесбівки виграли суд у лікарів-християн

Вищий суд штату Каліфорнія виніс вердикт про те, що лікарі не можуть відмовляти геям і лесбівкам в медичній допомозі через свої релігійні переконання. Постановою суду закон штату, що забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, тепер поширюється і на медичні послуги.

Судовий розгляд з цього питання проводився через відмову двох лікарів-християн зробити штучне запліднення 36-річній лесбівці Гуадалупе Бенітез (Guadalupe Benitez) з каліфорнійського міста Оушнсайд. Відмовившись провести необхідну маніпуляцію, лікарі призначили їй лікування, стимулююче зачаття, проінструктували про те, як здійснити штучне запліднення вдома, і направили до іншого фахівця, не зв`язаного релігійними переконаннями. Не дивлячись на це, жінка образилася. У 2001 році вона подала до суду на організацію, де працювали лікарі.

В ході судового розгляду адвокати медиків, яких підтримували багаточисельні релігійні об`єднання, апелювали до закону про свободу віросповідання. Проте судді винесли ухвалу на користь позивальниці. Медичні послуги віднині знаходяться під дією закону, який спочатку був покликаний не допустити дискримінацію споживачів за расовою ознакою. Пізніше в законі з`явилися статті про заборону дискримінації на підставі статі і сексуальної орієнтації.

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