21 серпня - 10-00- Розпочнеться засідання колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань. Питання: Про заходи щодо запобігання самогубствам в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, причини зростання смертності серед осіб, позбавлених волі та шляхи усунення умов, що призвели до вчинення засудженими та ув’язненими групових членоушкоджень; Про стан організації харчування, комунально-побутового забезпечення осіб, позбавлених волі, в установах ДКВС України (вул. Мельникова. 81).

15-00 - урочисті збори та святкових концерт з нагоди 17-ї річниці незалежності України (там же).

Потрібна акредитація.. Телефони: 461-86-14, 461-86-07.