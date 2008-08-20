21 серпня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему : «Правовий «беспредел» на місцях. Хто захистить підприємця?». Учасники: голова «Українського юридичного товариства» Олег Березюк, доктор юридичних наук, професор КНУ ім.Т.Г.Шевченка Олександр Шевченко, адвокат Ровшанбек Розметов, підприємець Денис Волосян. Також запрошені до участі у прес-конференції: голова апеляційного суду Київської області, голова Броварського міськрайонного суду Київської області та прокурор м. Бровари Київської області (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 068 595 32 23