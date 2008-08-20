Вирок сиктивкарському блогеру Савві Терентьєву залишили в силі
Рішення Верховного суду Комі
Судова колегія Верховного суду Республіки Комі відхилила касаційну скаргу адвокатів сиктивкарського блогера Савви Терентьєва. Чим була мотивована відмова, не повідомляється, передає Lenta.ru.
Нагадаємо, що Савва Терентьєв у лютому 2007 року в коментарях до запису в ЖЖ suranov запропонував спалювати «невірних» міліціонерів на міських площах. Відносно блогера було порушено кримінальну справу по частині 1 статті 282 Кримінального кодексу («Розпалювання ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності»), і 7 липня міський суд Сиктивкара засудив Терентьєва до року позбавлення волі умовно.
Через тиждень, 14 липня, вирок суду Сиктивкара був оскаржений у Верховному суді Комі. На думку адвоката Терентьєва Владислава Коснірева, суд порушив права підсудного, вимоги закону, Конституції і Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Пізніше за блогера заступився і глава Комі Володимир Торлопов, заявивши, що Терентьєв, на його думку, покараний ні за що.
Lenta.Ru відзначає, що це перший в Росії звинувачувальний вирок за фактом коментаря в "Живому журналі".