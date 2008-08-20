Вирок сиктивкарському блогеру Савві Терентьєву залишили в силі

Судова колегія Верховного суду Республіки Комі відхилила касаційну скаргу адвокатів сиктивкарського блогера Савви Терентьєва. Чим була мотивована відмова, не повідомляється, передає Lenta.ru.

Нагадаємо, що Савва Терентьєв у лютому 2007 року в коментарях до запису в ЖЖ suranov запропонував спалювати «невірних» міліціонерів на міських площах. Відносно блогера було порушено кримінальну справу по частині 1 статті 282 Кримінального кодексу («Розпалювання ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності»), і 7 липня міський суд Сиктивкара засудив Терентьєва до року позбавлення волі умовно.

Через тиждень, 14 липня, вирок суду Сиктивкара був оскаржений у Верховному суді Комі. На думку адвоката Терентьєва Владислава Коснірева, суд порушив права підсудного, вимоги закону, Конституції і Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Пізніше за блогера заступився і глава Комі Володимир Торлопов, заявивши, що Терентьєв, на його думку, покараний ні за що.

Lenta.Ru відзначає, що це перший в Росії звинувачувальний вирок за фактом коментаря в "Живому журналі".