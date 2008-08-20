Томенко просить пропісочити церкву ”Посольство Боже”

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міськради та її виконавчого органу Микола ТОМЕНКО направив звернення до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та голови Державного комітету у справах національностей і релігій Олександра САГАНА з проханням перевірити на відповідність законодавству діяльність церкви «Посольство Боже» та, зокрема, її лідера Сандея АДЕЛАДЖІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, «справа в тому, що до комісії після виходу в ефірі Першого національного каналу програми Миколи ВЕРЕСНЯ «Попередження» почали надходити усні та письмові звернення від громадян з приводу правдивості шокуючих для людей фактів, що були викладені журналістами у згаданій програмі».

У зв’язку з цим голова ТСК просить відповідні органи здійснити перевірку наведених у передачі фактів: зокрема, перевірити законність отримання громадянства С.АДЕЛАДЖОЮ та відповідність чинному законодавству методів ведення релігійної діяльності, а особливо методів впливу церкви «Посольство Боже» та її лідера на свідомість громадян.