«Пора» заявляє, що ФСБ готує провокацї від її імені

Всеукраїнська громадська організація «Громадянська кампанія Пора» заявляє про провокації з боку ФСБ, які готуються російськими спецслужбами від імені “Пори”.

Як повідомили УНІАН у “Порі”, за словами один з її лідерів Андрія ЮСОВА, «протягом кількох днів до нас надходить інформація про те, що на території Західної України люди, які представляються керівниками так званих мобілізаційних груп “Пори”, запрошують чоловіків від 16 до 50 років записуватись добровольцями у загони для участі у бойових операціях на території невизнаних республік Абхазії та Південної Осетії проти російських військ на боці Грузії».

Водночас А.ЮСОВ зауважив, що за участь у бойових операціях громадянам пропонується матеріальна винагорода в розмірі 3000 у.о. на місяць, а також повне забезпечення амуніцією та озброєнням.

«Ми, звісно, не можемо довести, що до цих провокаційних дій мають відношення російські спецслужби, однак, враховуючи регулярні звинувачення російської сторони про участь українців у бойових діях на Кавказі, всі ці події легко з’єднуються в один ланцюг», - сказав він.

За словами А.ЮСОВА, «Громадянська кампанія Пора» категорично заявляє про те, що діє лише ненасильницькими методами і до провокацій, які чинять у Західній Україні, не маємо жодного відношення.

«Ми застерігаємо громадян уникати контактів з людьми, які звертатимуться до них з подібними пропозиціями, а також негайно повідомляти про такі випадки у правоохоронні органи та до офісу «Громадянської кампанії Пора» в Києві», - сказав він.