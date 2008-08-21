Європарламент не зміг запровадити жорсткі санкції щодо Росії

Європарламент не зміг запровадити каральні санкції щодо Росії, передає 5 канал. На позачерговому засіданні у Брюсселі говорили про ситуацію в Грузії. Максимально жорсткої реакції на дії Росії вимагала спеціально запрошена грузинський міністр закордонних справ Ека Ткешелашвілі.

Проект резолюції закликав ЄС переглянути стосунки з Москвою та заморозити переговори щодо підписання нового документу про стратегічне партнерство між Росією та Євросоюзом. Грузинський міністр пропонувала заветувати вступ Росії до СОТ. Дипломат також просила парламентарів направити власну місію спостерігачів чи навіть миротворців до Південної Осетії.

Чимало депутатів засудили "непропорційне" застосування сили з боку Москви, критикували і Грузію. Але до санкцій так і не дійшло. Втім, голова комітету з міжнародних справ пообіцяв підготувати проект резолюції щодо направлення миротворчої місії ЄС до зони конфлікту.

Ека Ткешелашвілі, міністр закордонних справ Грузії: "Необхідно робити практичні кроки, а тому я переконана - треба скерувати європейську місію до зони конфлікту, цю місію б з часом розширили. Тому що зараз там лише журналісти та неурядові організації, і вони стають свідками того, як Російська Федерація серйозно порушує домовленість про припинення вогню".