Прес-конференція на тему: ”Ситуація з корупцією в судовій системі України. Презентація початку кампанії по підвищенню доступу до правосуддя”

22 серпня - 12-00 - Прес-конференція на тему: "Ситуація з корупцією в судовій системі України. Презентація початку кампанії по підвищенню доступу до правосуддя". Учасники: Катерина Тарасова, глава правління Судової Асоціації України "Фонд сприяння правосуддю"; Володимир Бабенко, член правління Судової Асоціації України "Фонд сприяння правосуддю", суддя; Олександр Демченко, член правління Судової Асоціації України "Фонд сприяння правосуддю", суддя (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23) . Потрібна акредитація. Телефон: 593-16-37, e-mail: press-centre@liga.net.

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