Прес-конференція, присвячена поверненню в Україну свідка Голодомору 1932-1933рр., засновника Рунвіри - Льва Силенка

26 серпня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена поверненню в Україну свідка Голодомору 1932-1933рр., духовного учителя і засновника Рунвіри - Льва Силенка. Л.Силенко номінований на здобуття Нобелівської Премії, відзначений багатьма міжнародними відзнаками, зокрема, Кембріджським Університетом йому присвоєно титул Інтелектуал. Світу. Книга Л.Силенка “Мага віра” - це зібрання знань стародавньої історії України, традицій і звичаїв українців, в якій подано незнаний світ дохристиянської доби. Учасники прес-конференції: професор Джордж Вашингтон Університету (США), духовна дочка та біограф Л.Силенка, Світослава-Тетяна Лисенко та історик Анатолій Дорошенко. Очікується присутність Льва Силенка (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.