Прес-конференція, присвячена поверненню в Україну свідка Голодомору 1932-1933рр., засновника Рунвіри - Льва Силенка

10:06, 21 серпня 2008
Права людини
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26 серпня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція,  присвячена поверненню в Україну   свідка  Голодомору 1932-1933рр., духовного учителя і засновника Рунвіри - Льва  Силенка. Л.Силенко номінований  на здобуття Нобелівської Премії, відзначений багатьма міжнародними відзнаками, зокрема, Кембріджським Університетом  йому присвоєно титул Інтелектуал. Світу. Книга Л.Силенка “Мага віра” - це зібрання знань стародавньої історії України, традицій і звичаїв українців, в якій подано незнаний світ дохристиянської доби. Учасники прес-конференції: професор Джордж Вашингтон Університету (США), духовна дочка та біограф Л.Силенка, Світослава-Тетяна Лисенко та історик Анатолій Дорошенко. Очікується  присутність  Льва Силенка (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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