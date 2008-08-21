Азербайджанського журналіста намагалися вбити у в`язниці

Журналіста опозиційної азербайджанської газети «Azadlig» Сакіта Західова намагалися вбити у в’язниці. Про це 19 серпня заявив адвокат журналіста Алайіф Хасанов, повідомляє ІМІ.

За словами адвоката, з цією метою одному з ув’язнених передали ножиці. Хасанов вважає, що за замахом стоїть дирекція тюрми.

Як нагадує видання, в жовтні 2006 року Сакіта Західова було визнано винним у зберіганні наркотиків для власного вжитку та засуджено до трьох років ув’язнення.

Адвокат зазначив, що в’язні, які контактують з Західовим, також зазнають переслідувань. «На ув’язнених тиснуть у різний спосіб. Наприклад, їх клопотання про заміну міри покарання та амністію ігнорують», - пояснив він, додавши, що самого Західова адміністрація відмовляється перевести до тюремної лікарні, не дивлячись на поганий стан здоров’я журналіста.

Як повідомляється, Хасанов подав скаргу до пенітенціарних органів, вимагаючи провести розслідування замаху на свого підзахисного, останньому ж порадив утриматися від оголошення голодування, і замість цього апелювати до правоохоронних органів та суспільства.

Тим часом місцева правозахисна організація Інститут свободи та безпеки репортерів (IFSR) мала розмову з Мехманом Садіговим, керівником відділу зв’язків з громадськістю тюрми, який заявив що життю журналіста Західова ніщо не загрожує.

ІМІ нагадує, що Західов є не єдиним журналістом газети «Azadlig», який відбуває покарання. У березні 2008 року постраждав Ажіль Халіля – спочатку невідомі вдарили журналіста ножем, потім він зазнав знущань та побоїв від слідчих. Журналіст-сатирик «Azadlig» Мірза Сакіт був заарештований за звинуваченням в торгівлі наркотиками. При цьому єдиним доказом по справі була заява лікарів Республіканського наркоцентру, відповідно до якої Сакіт не був наркоманом, а тому знайдені у нього в кишені 10 грамів героїну призначалися для продажу. Головного редактора «Azadlig», Генімеда Загіда, засуджено за скоєння «незначних фізичних ушкоджень» та «хуліганство».

Журналісти інших критичних до влади часописів також зазнають тиску. У 2007 році влада провела арешти дев‘яти авторів критичних матеріалів. Двох з них було засуджено до виправних робіт. Журналіст Рафіг Тагі та Самір Садагат-огли, редактор газети «Sanat» були арештовані за релігійну дискримінацію, Мушвіг Хасанов з газети «Bizim Yol» - за корупційне правопорушення. Ще п‘ятеро журналістів були покарані за статтею Кримінального кодексу 147 (наклеп) та 148 (образа). Автор «Нота бене» Фарамаз Новруз-огли був позбавлений волі на 2 роки, засновник та головний редактор видання «Реальний Азербайджан» Ейнулла Фатулаєв – на 8 років 6 місяців, головний редактор «Мухалівфет» Ровшан Кабірлі та редактор Яшара Аазада – на 2 роки 6 місяців. На три місяці було позбавлено волі кореспондента радіо «Azadlig» Ільгара Насібова. Незалежний журналіст Анар Махмуд-огли зазначив, що перебуває під тиском через книгу про колишнього президента Азербайджана Гейдара Алієва «Життя як боротьба».