Донецький суд виправдав ”чорного трансплантолога” Зіса

Сьогодні Ворошиловський районний суд міста Донецька виправдав ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА, якого звинувачували у порушенні закону України про трансплантацію.

Як передає кореспондент УНІАН, головуюча в суді Ірина БУХТІЯРОВА, зачитавши постанову суду, оголосила: «Виправдати М.ЗІСА за відсутністю складу злочину».

Крім того, суд ухвалив скасувати запобіжний захід і повернути М.ЗІСУ 17 тис. грн. застави.

Після виправдувального рішення суду М.ЗІСА в наручниках під конвоєм вивели із залу засідання. Адвокат хірурга Олег КУРІННИЙ пояснив це тим, що його підзахисний незаконно затримується обласною прокуратурою за дорученням Генеральної прокуратури для подальшої його екстрадиції до Молдови.

Адвокат підкреслив, що це незаконно, і він доводитиме далі незаконність цього рішення.

Водночас охорона, яка конвоювала М.ЗІСА, на запитання про те, чому його сьогодні виводять в наручниках із залу суду, відповіла: «Поки суддя не дав нам офіційного паперу, М.ЗІС знаходиться у нас під охороною».