В Україні проживає більш як 168 тис. свідків Голодомору

На сьогодні в Україні проживає 168 тис. 813 свідків Голодомору у 1932-33 р.р.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані навів віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК у своєму виступі перед учасниками ІХ Конгресу Світового конгресу українців, що відбувається у Києві.

Загалом, як повідомив І.ВАСЮНИК, нині в Україні проживають 1 млн. 416 тис. громадян віком старше 80 років.

Порівнюючи цю цифру із кількістю живих свідків Голодомору, І.ВАСЮНИК зауважив, що «це можливо багато, а можливо й мало».

«Це багато і мало, адже кожний день життя таких людей є дуже цінним і важливим для України з огляду засвідчення правди про геноцид українського народу у 30-х роках минулого століття», - наголосив І.ВАСЮНИК.