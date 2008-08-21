Луценко не хоче віддавати міграційну службу
Ющенка "підставили"?
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає недоцільною спробу виведення міграційної служби із підпорядкування відомства, яке він очолює.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.
«Я вважаю, що це необ’єктивне рішення і вважаю його недержавним… вважаю, що працівники Секретаріату Президента в черговий раз підставили главу держави з багатьох точок зору (в цьому питанні – УНІАН)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
За його словами, відповідно до українського законодавства, має існувати відомство, яке займатиметься питанням міграції. «Є міграційна служба, функції якої покладені на МВС. Кому незрозуміло, що в одних руках повинно бути зосереджено і затримання, і утримання, і депортація незаконних мігрантів?», - додав Ю.ЛУЦЕНКО, підкресливши при цьому, що міграційні служби в усіх країнах ЄС підпорядковані саме МВС.
В той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що згідно з постановою Кабміну з цього приводу, яка була підтримана Радою національної безпеки і оборони, в міграційній службі будуть працювати «люди без погон». Чисельність штату збільшиться лише на 50 осіб.
В цьому контексті міністр підкреслив, що «з точки зору державного підходу ми будемо виконувати ці функції і сподіватися на те, що Конституційний Суд якомога швидше розгляне повністю очевидне й ясне питання і прийме рішення на користь закону і порядку».
Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вдруге зупинив дію постанови Кабміну, якою Державний департамент міграційної служби підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України, та звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документа.