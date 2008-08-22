В СБУ поважають усіх українців, мають вони подвійне громадянство чи ні

До компетенції Служби безпеки України не входить робота з виявлення фактів подвійного громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

“За законом СБУ не має право перевіряти власних громадян і діяти проти них. Тому наявність або відсутність громадянства іншої держави нас не цікавить. Якщо ви є громадянином України - ми вас поважаємо як такого громадянина”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

У зв’язку з цим він пояснив, що “наявність у людини другого паспорту означає її правовідносини з іншою державою. Це є компетенцією Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ або консульської установи тієї країни, яка, не дотримуючись законодавства України, надала українському громадянину паспорт іншої держави”.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО 19 серпня заявив, що українські правоохоронці проводять роботу з виявлення громадян, які незаконно отримали паспорти іншої держави.

“Разом з правоохоронними органами, в тому числі СБУ, Міністерством внутрішніх справ, Генпрокуратурою, вже проводиться робота з виявлення громадян, які незаконним чином отримали паспорти іншої держави”, - сказав міністр.