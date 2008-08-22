26 серпня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Русанівські Сади. До війни готові". В 2003 році почалося будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, згідно з планом будівництва траса проходить через територію Русанівських Садів. Про численні порушення законодавства при будівництві ПВМП, зокрема екологічного, розкажуть учасники конференції: Наталія Доценко, секретар Правління ОСТ "Русанівський масив"; Владислав Воловик, юрист, кандидат юридичних наук; Олексій Василюк – голова Молодіжного відділення Національного екологічного центру України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.