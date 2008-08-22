26 серпня - 15-00 - Відбудеться офіційне відкриття міжнародної книжкової виставки “Голодомор в Україні 1932-1933 років” та церемонія вручення нагород переможцям конкурсу “Студентські інтерв’ю зі свідками Голодомору”. Організатори: Національна парламентська бібліотека України та Канадське товариство приятелів України. У заході візьме участь Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Деніел Карон (Національна парламентська бібліотека України, вул. Грушевського, 1). Потрібна акредитація. Телефони: 279-30-89, 8 (067) 277-40-72, 8 (039) 492-99-67 до 24 серпня.