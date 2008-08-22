Сталін лідирує у проекті «Ім`я Росії. Історичний вибір – 2008»

Молодіжний правозахисний рух закликає не допустити відродження культу Іосифа Сталіна і проявів тоталітаризму, які він втілює.

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні МПР у зв`язку із лідерськими позиціями Й.Сталіна в проекті «Ім`я Росії. Історичний вибір – 2008» на російському телебаченні.

"Ми переконані, що якщо Іосиф Сталін все ж буде визнаний «історичним вибором» Росії, то це стане чи не найбільшою її ганьбою", - заявляє МПР.

На думку МПР, у пам`яті величезної кількості людей як в Росії, так і в інших країнах Східної Європи цей історичний персонаж залишився перш за все ініціатором та організатором масового терору, що торкнувся мільйонів сімей і цілих народів, творцем системи ГУЛАГу, яка стала одним із символів злочинів проти людства.

Занепокоєння правозахисників викликає і те, що, відповідно до правил проекту, з 1 вересня Й.Сталін виявиться в числі 12 фіналістів, «передвиборні ролики» яких транслюватимуться російським державним телеканалом.

Як інформує МПР, під впливом незалежних ЗМІ і громадськості проміжні результати голосування були оскаржені, а керівництво проекту на якийсь час вимушене було припинити його, а згодом – змінити процедуру і правила голосування, щоб зробити його «чеснішим». "Проте, незалежно від підсумків голосування і від його чесності, сама можливість подібної популяризації Сталіна в країні, де до цього часу живуть жертви організованого ним терору і їх нащадки, є недопустимою. Це тривожний симптом того, що російське суспільство погано засвоїло уроки історії, і вказівка на те, що в Росії, на відміну від інших країн з трагічним тоталітарним минулим, не сталося його повномасштабного обговорення і осмислення, а трагічні події тих років не отримали належної оцінки", - йдеться у тексті повідомлення.

Молодіжний правозахисний рух закликає якнайшвидше почати широку суспільну дискусію про суть сталінізму й активізувати зусилля з відновлення історичної пам`яті про цей трагічний період.

"Ми не вважаємо для себе можливим відгороджуватися від непривабливої правди міркуваннями про «економічне диво» і Велику Перемогу, забуваючи про те, яка ціна була сплачена за них, адже жертви заслуговують на пам`ять, а кати – засудження", - заявляють російські правозахисники.

Про старт проекту «Ім`я Росії. Історичний вибір – 2008» 8 травня цього року оголосили центральний державний телеканал «Росія», радіостанція «Маяк», Інститут російської історії Російської Академії Наук і Фонд «Громадська думка». За задумом організаторів, в рамках проекту у декілька етапів повинен бути обраний один історичний персонаж, з яким асоціюється Росія у свідомості її громадян.

Станом на 22 серпня дванадцятка лідерів, за даними офіційного інтернет-сайту проекту www.nameofrussia.ru, виглядає так: 1. Іосиф Сталін, 2. Олександр Невський, 3. Георгій Жуков, 4. Володимир Ленін, 5. Констянтин Рокосовський, 6. Сергій Корольов, 7. Юрій Гагарін, 8. Сергій Радонежський, 9. Антон Денікін, 10. Володимир Висоцький, 11. Михайло Ломоносов, 12. Петро І. На межі потрапляння у фінальну дванадцятку знаходяться Сергій Єсєнін та Олександр Пушкін.

Довідка УНІАН. Історія «Молодіжного Правозахисного Руху» розпочалася в 1998 році з ініціативи декількох російських цивільних організацій і активістів. На сьогоднішній день МПР об`єднує більше тисячі молодих правозахисників, екологів, цивільних активістів, викладачів і тренерів у сфері правозахисної освіти молоді з Росії, Білорусі, України, Німеччини, Вірменії, Азербайджану, Італії, Франції і ін. Ряд лідерів МПР є експертами Ради Європи, а сама організація співпрацює з міжурядовими структурами (ОБСЄ, Рада Європи, Європейська комісія) і міжнародними організаціями.

Текст звернення тут.