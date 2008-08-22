Кримські комуністи зірвали трансляцію передачі про НАТО

Вчора увечері кримські комуністи зірвали трансляцію програми Державної телерадіокомпанії «Крим» про євроатлапнтичну інтеграцію України, що мала йти у прямому ефірі. Вони також заблокували входи до приміщення державного телебачення.

У півторагодинній телепрограмі з питань євроінтеграції «Зелений коридор», яка виходить на державне замовлення, мали взяти участь керівник Центру інформації та документації НАТО в Києві Мішель Дюре, офіцери російського та українського флотів, а також представники громадськості і політичних сил півострова.

Перед початком програми до студії увірвалася група комуністів на чолі з депутатами кримського парламенту і скандуючи та штовхаючи журналістів і запрошених, примусили керівництво ДТРК «Крим» припинити прямий ефір.

Водночас інша група комуністів і комсомольців заблокували вхід до державного телебачення, не пропустивши туди частину журналістів та експертів. При цьому застосовувалася фізична сила – тих, хто намагався пройти штовхали і викручували руки.

Керівник програми Катерина Громова назвала цей напад «проявом нецивілізованності і спробою закрити рота журналістам та політичним опонентам». Вона висловила сподівання, що правоохоронці дадуть «правову оцінку діям політичних екстремістів».

В кримському главку міліції повідомили, що зібрані свідчення за цим інцидентом передадуть сьогодні до Прокуратури автономії для порушення карної справи за статтею 171 Карного кодексу України – «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Раніше кримські комуністи на чолі з тими ж депутатами уже застосовували силу проти журналістів та політичних опонентів. У вересні 2007 року вони зірвали дві прес-конференції у Сімферополі, в листопаді того ж року розігнали наукову конференцію з питань Гололодомору в Україні, у березні 2008 року зірвали презентацію книги останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука, а в червні – напали на учасників громадської акції «Україна-НАТО – так!».

Тоді реакції Прокуратури Криму на ці дії комуністів не було.

Радіо Свобода