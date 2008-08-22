Запорізьких адвокатів побили міліціонери

Запорізькі адвокати заявляють про їх побиття представниками податкової міліції.

Зокрема, керівник однієї з адвокатських контор у Запоріжжі Євген ВАСИЛЬЄВ на прес-конференції в УНІАН розповів, що недавно одна юридична особа звернулася до них за юридичною допомогою в суперечці з місцевою податковою адміністрацією. За його словами, після того, як він погодився захищати їхні інтереси і йому офіційно були передані важливі документи у цій справі, представники податкової протягом одного місяця чотири рази приходили в офіс адвокатської контори й чинили тиск.

Є.ВАСИЛЬЄВ зазначив, що, нічого не добившись від самих адвокатів, запорізька податкова звернулася до суду, який видав ордер на проведення обшуку за місцем проживання адвоката Є.ВАСИЛЬЄВА. Не зважаючи на те, що ордер було видано на обшук за місцем проживання, вчора, за словами адвоката, о 13.00 до офісу адвокатської контори, виламавши двері, увірвалися декілька осіб у штатському, а також представники фіззахисту. Є.ВАСИЛЬЄВ заявив, що не звертаючи ніякої уваги на прохання пред`явити документи й пояснити мету своєї появи, юристів, які перебували в офісі, повалили на підлогу, скрутили руки за спиною й почали бити, зокрема, сам керівник контори одержав численні удари по голові.

Він уточнив, що у момент захоплення приміщення співробітники офісу встигли викликати міліцію. Проте приїхавши на місце подій і дізнавшись, що в офіс проникли представники податкової, співробітники міліції зібралися й виїхали.

Є.ВАСИЛЬЄВ підкреслив, що згодом йому вдалося дізнатись, хто саме зі співробітників податкової міліції керував цим «обшуком». Він сказав, що з приводу даного інциденту адвокати звернулися до всіх «мислимих і немислимих органів» із проханням розслідувати такі дії представників міліції, й сподіваються, що, не зважаючи ні на що, адвокатура як незалежний інститут в Україні буде збережена.

У свою чергу присутній на прес-конференції голова «Українського юридичного товариства» Олег БЕРЕЗЮК зазначив, що подібні грубі порушення законів і прав адвокатів останнім часом стали регулярними. Він закликав усіх адвокатів, які постраждали в подібних інцидентах, звертатися в юридичне товариство. За його словами, коли їхня організація матиме в своєму розпорядженні всю інформацію, вони звертатимуться до всіх органів влади й «запитуватимуть, чи відповідають посадам ті люди, які б`ють адвокатів».