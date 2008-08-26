Туреччина розблоковувала YouTube

Турецький суд ухвалив рішення про розблокування відеохостингу YouTube, повідомляє The Guardian. Відбулося це після того, як сотні сайтів добровільно припинили працювати, протестуючи проти інтернет-цензури.

Всього в акції протесту брали участь 412 сайтів. При заході на них користувачі бачили повідомлення про те, що ресурс закритий за рішенням його власників. При заході на ресурси, заблоковані в судовому порядку, відвідувачі бачили повідомлення, що даний сайт був заблокований за рішенням суду.

Відеохостинг YouTube кілька разів блокувався в Туреччині. Причиною блокування ресурсу стає поява на ньому відеороликів, які, за висновком влади, ображають засновника Турецької республіки Мустафу Кемаля Ататюрка, що розцінюється в Туреччині як кримінальний злочин. Останній раз турецький суд заблокував YouTube в травні ц.р.

YouTube неодноразово блокувався і в інших країнах. У лютому - в Пакистані за розміщення антиісламських роликів. Весною цього року багато мусульманських країн заблокували YouTube після того, як на ньому з`явився антиісламський фільм "Фітна". Рік тому впродовж чотирьох місяців YouTube був заблокований владою Таїланду через появу ролика, що ображав короля. Також відеохостинг неодноразово блокувався в Китаї.

Лента.ру