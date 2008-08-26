Туреччина розблоковувала YouTube
Проти цензури протестували півтисячі сайтів
Турецький суд ухвалив рішення про розблокування відеохостингу YouTube, повідомляє The Guardian. Відбулося це після того, як сотні сайтів добровільно припинили працювати, протестуючи проти інтернет-цензури.
Всього в акції протесту брали участь 412 сайтів. При заході на них користувачі бачили повідомлення про те, що ресурс закритий за рішенням його власників. При заході на ресурси, заблоковані в судовому порядку, відвідувачі бачили повідомлення, що даний сайт був заблокований за рішенням суду.
Відеохостинг YouTube кілька разів блокувався в Туреччині. Причиною блокування ресурсу стає поява на ньому відеороликів, які, за висновком влади, ображають засновника Турецької республіки Мустафу Кемаля Ататюрка, що розцінюється в Туреччині як кримінальний злочин. Останній раз турецький суд заблокував YouTube в травні ц.р.
YouTube неодноразово блокувався і в інших країнах. У лютому - в Пакистані за розміщення антиісламських роликів. Весною цього року багато мусульманських країн заблокували YouTube після того, як на ньому з`явився антиісламський фільм "Фітна". Рік тому впродовж чотирьох місяців YouTube був заблокований владою Таїланду через появу ролика, що ображав короля. Також відеохостинг неодноразово блокувався в Китаї.