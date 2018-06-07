Інтелектуальна власність „по-українськи”

Безрезультатне обговорення проблем інтелектуальної власності у нашій державі триває вже більше десяти років. І вже за накатаним ще за часів СРСР сценарієм починається пошук винних. Знайти їх не важко. Це, зрозуміло, керівники державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Що робити - теж відомо. Треба перепідпорядкувати, перепрофілювати, а також перепризначити. Тобто запровадити чергову адміністративну перебудову „по-українськи”. І нікого не торбує, що цим можна призвести до руйнації системи, яка ефективно працює. Головне, щоб керувала нею „своя людина”, а чи є в неї професійні знання, досвід – то вже другорядне питання.

Україна дуже багата на талановитих людей. Офіційні показники функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні засвідчують: активність українських авторів і винахідників стабільно висока. Вони з року в рік виборюють золоті медалі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Сьогодні українські вчені пропонують розробки, завдяки яким можна лікувати рак, СНІД, інші смертельні недуги. Є унікальні пропозиції науковців, які могли б здійснити переворот у ядерній фізиці, машинобудуванні, інших галузях господарства. Але, отримавши патент, українські винахідники здебільшого залишаються сам-на-сам зі своїми творчими здобутками. Держава сьогодні не спроможна надати фінансової допомоги у перетворенні навіть найважливіших винаходів у конкурентноздатну продукцію. Прикро! І саме це є головною проблемою в сфері інтелектуальної власності.

Але чому деякі наші керівники вбачають вирішення проблем у цій сфері в руйнації сталої системи і запровадженні „чогось нового”? Зрозуміло, що існуюча в Україні державна система правової охорони інтелектуальної власності не ідеальна (знайти ідеал у світі взагалі неможливо), але вона за визнанням впливових міжнародних інституцій є сучасною, ефективною і такою, що відповідає міжнародним стандартам.

На жаль, значна частина нашого суспільства і досі не готова сприймати право інтелектуальної власності як приватне право. Деякі представники творчої еліти і досі вважають, що саме держава має здійснювати їх майнові права і надавати їм відповідну винагороду. Серед творчої інтелігенції, політиків, урядовців і сьогодні побутує хибне уявлення, що держава, зокрема, Державний департамент інтелектуальної власності, має фінансувати використання інтелектуальних здобутків, вирішувати суперечки, що виникають у цій сфері. Але ж держава не є власником прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та інші результати творчості, як це було в радянські часи. Завдання органу, що здійснює реалізацію державної політики в сфері інтелектуальної власності, полягає у сприянні використанню усіх цих творчих здобутків шляхом створення сучасної нормативно-правової бази, розробки ефективних механізмів реалізації правових норм, розбудови відповідної інфраструктури. І все це сьогодні в Україні запроваджено і працює не менш ефективно, ніж в економічно розвинених країнах. Наприклад, за оцінкою IFPI за останні три - чотири роки рівень „піратства” в Україні, зокрема в музичному секторі, зменшився з 85% до 65%.

У той же час деякі проблеми, що існують в Україні у цій сфері, також не вирішені і в інших країнах світу.

Одним із важливих моментів для України на сьогодні є виключення із списку країн „пріоритетного спостереження” „Special 301” і переведення у групу країн „для спостереження”. Слід зазначити, що туди входять такі країни як Канада, Чехія, Угорщина, Італія тощо.

На жаль, у нашій державі сприймаються лише глобальні національні концепції та програми декларативного характеру, які нікого не зобов‘язують до конкретних дій. Виникає також запитання: чому на важливі обговорення проблем у сфері інтелектуальної власності, які організуються на найвищому рівні за участю народних депутатів, урядовців, ніколи не запрошуються представники бізнесових кіл – керівники малих та середніх підприємств, директори венчурних фірм, інноваційні менеджери, виробничники? Треба також вислухати представників всіх громадських організацій, що займаються питаннями колективного управління майновими правами суб‘єктів авторського права і суміжних прав, розібратись, чому між цими організаціями, авторами і виконавцями постійно виникають суперечки і непорозуміння.

Не треба вже вкотре „наступати на граблі” - руйнувати ефективно працюючу державну систему правової охорони інтелектуальної власності в Україні, відповідність якої світовим стандартам неодноразово офіційно засвідчувалась впливовими міжнародними організаціями в сфері інтелектуальної власності, включаючи ВОІВ та Європейське патентне відомство. Треба, нарешті, розробити та розпочати здійснювати реальну Програму комерційного використання результатів інтелектуальної діяльності, що дозволить заробляти на інтелекті, знаннях, творчих досягненнях. Саме так робиться в усіх економічно розвинених країнах. Саме такий шлях є дієвим чинником зростання національної економіки, дозволяє зробити нашу державу багатою і процвітаючою, забезпечує зміни у якості життя простих громадян і суспільства в цілому.

Михайло Дубинський, віце-президент Української асоціації власників товарних знаків (UTA), член правління української групи Міжнародної асоціації захисту промислової власності (AIPPI), член правління Всеукраїнської асоціації патентних повірених