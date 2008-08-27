Кокойти звинуватив Україну в геноциді осетинів
22:44, 27 серпня 2008Права людини
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Президент Пд.Осетії пригрозив Саакашвілі
Президент Південної Осетії Едуард Кокойти звинуватив власті Німеччини, Франції, України і США в причетності до "геноциду, розв`язаного проти народу Південної Осетії Грузією". Кокойти додав, що Південна Осетія не прийме від вказаних країн гуманітарної допомоги, оскільки вони "озброювали і готували Грузію до агресії".
Кокойти також пригрозив президентові Грузії, а також військовому керівництву південноосетинським судом. На думку президента Південної Осетії, Саакашвілі і його оточення необхідно притягати до кримінальної відповідальності. "Якщо міжнародне співтовариство не засудить Саакашвілі і його генералів, то це зробить осетинський народ", - сказав Кокойти.
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