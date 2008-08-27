Уряд затвердив план реформування кримінальної юстиції України

Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на мінстра юстиції Миколу ОНІЩУКА. За словами міністра, відповідне розпорядження Кабміну було розроблене Міністерством юстиції України та ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

Розпорядження встановлює чіткий перелік заходів щодо поетапної реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні.

Так, за словами міністра юстиції, вже у вересні поточного року, згідно з Концепцією, на розгляд Кабінету міністрів буде поданий новий Кримінально процесуальний кодекс України. Протягом шести місяців після його ухвалення будуть також розроблені Кодекс України про кримінальні проступки та Кодекс України про адміністративні проступки, а також зміни до Кримінального кодексу України, що, зокрема, передбачають обмеження застосування в Україні покарань, пов‘язаних із позбавленням волі.

До грудня поточного року Кабінет міністрів розробить зміни до деяких законодавчих актів, які передбачать передачу державної кримінально-виконавчої служби до системи органів юстиції. Цей же термін визначено для розробки нової редакції проекту закону «Про прокуратуру».

За словами М.ОНІЩУКА, план містить близько 30 пунктів щодо розробки проектів нормативно-правових актів та організаційних заходів, необхідних для проведення реформування кримінальної юстиції. Серед іншого – створення антикорупційного органу з повноваженнями щодо проведення досудового розслідування корупційних правопорушень, розробка нової редакції закону «Про службу безпеки України», проекту закону «Про органи внутрішніх справ» тощо.

Передбачається також створення єдиної системи статистики системи кримінальної юстиції, єдиної системи електронного обліку даних про кримінальні правопорушення, адміністративні проступки та покарання за них.

Реалізація Концепції реформування кримінальної юстиції України, наголосив міністр юстиції, дасть змогу докорінно змінити діяльність органів кримінальної юстиції України у напрямку демократизації, гуманізації, посилення захисту прав і свобод людини відповідно до вимог міжнародних правових актів і зобов’язань нашої держави перед європейським та світовим співтовариством.