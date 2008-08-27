Звільнених від покарання пильнуватимуть ретельніше

Міністерство юстиції пропонує закріпити в законодавчому порядку обов‘язковість застосування програм корекції соціальної поведінки для осіб, що звільняються від відбування покарання з випробуванням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, проект закону, яким запроваджуються відповідні норми, виставлено для громадського обговорення на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua)/.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України та доповнити перелік обов’язків, які суд може покласти на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Зокрема – зобов‘язати пройти програму корекції соціальної поведінки.

Крім того, пропонується покласти на Кримінально-виконавчу інспекцію обов‘язок щодо організації та контролю проходження Програм корекції особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням. Затвердження переліку, змісту та порядку реалізації таких Програм пропонується покласти на Кабінет міністрів України.

Передбачається, що програми сприятимуть попередженню рецидиву злочинів, формуватимуть соціально сприятливі зміни особистості, корегуватимуть поведінку засудженого або її окремі прояви.

Автори законопроекту посилаються на позитивний досвід європейських країн, зокрема Швеції, Латвії та інших, де застосовують відповідні програми для осіб, що відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі - “Попередження насильства”, “Формування поважного ставлення”, “Подолання алкогольної та наркотичної залежності”, “Профілактика злочинів на сексуальному ґрунті” та інші. Такі програми розробляються науковими закладами, які здійснюють дослідження у сфері педагогіки, психології та соціальної роботи. Вид програми призначається судом у залежності від вчиненого злочину та особистості засудженого.

Зауваження та пропозиції до законопроекту щодо запровадження в Україні програм корекції соціальної поведінки осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, прийматимуться до 15 вересня 2008 року на електронну адресу kochergan@minjust.gov.ua.