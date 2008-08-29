Рада Європи просить РФ і Грузію розказати про використану зброю

Розкрити інформацію про типи й кількість застосованих озброєнь закликає сторони грузино-осетинського конфлікту комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг. "Обидві сторони мають декларувати, які боєприпаси, бомби і артилерійські снаряди вони використовували, коли вони застосували їх і в якому напрямку були випущені ці снаряди", - заявив Хаммарберг. Про це пише Лента.ру.

За оцінками експертів незалежного Центру аналізу стратегій і технологій (ЦАСТ), коштовна високоточна зброя в ході конфлікту Росією практично не застосовувалося. Експерти підкреслюють, що російські війська використовували звичайні снаряди і бомби, у тому числі і ті, термін служби яких вже закінчився. Командування РФ відкинуло звинувачення у використанні касетних бомб при бомбардуваннях Грузії.