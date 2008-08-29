Хто точить ножі на інтелектуальну власність?

Днями в Києві пройшла презентація незвичайного видання «Біла книга: Інтелектуальна власність в інноваційній політиці України». Цю працю презентував громадськості голова парламентського комітету з питань освіти і науки Владимир Полохало, а також декілька «фахівців», що брали активну участь в роботі над ним.

За словами учасників презентації, саме «Біла книга» вперше повною мірою висвітлює всі проблеми інтелектуальної власності і пропонує оптимальний шлях її реформування. На жаль, насправді це означає лише ліквідацію «загрузлого в корупції» Департаменту інтелектуальної власності і будівництво на його руїнах нової структури, але фактично з тими ж функціями.

На перший погляд, аргументи авторів книги досить логічні. В інтелектуальній власності дійсно є проблеми, а оскільки займається цією сферою Департамент, то, природно, він і є винуватцем усіх бід. Висновок: цей орган в сьогоднішніх реаліях, нібито, не може забезпечити належний захист інтелектуальної власності. Проте, як відмітив ще булгаківський герой «розруха не в клозетах, а в головах». Замінивши один орган іншим, ми навряд чи отримаємо якісно новий підхід. Про це красномовно свідчить хоча б те, що в книзі немає не тільки позиції, але і жодної репліки самих творців вітчизняної інтелектуальної власності, чиї інтереси намагається захищати «Біла книга».

Більше того, враховуючи, що проблеми авторського права близькі і зрозумілі далеко не всім, включаючи і представників ЗМІ, автори книги висвітлюють суть справи досить однобічно і пропонують, як нам здається, реформувати систему, в першу чергу, з урахуванням інтересів певних осіб. У разі успішної реалізації їхнього сценарію, новостворений орган очолять люди, які через свою «компетенцію» сьогодні знаходяться на периферії цього складного ринку. Керуючись виключно своїми корисливими цілями і амбіціями, вони всіма можливими способами намагаються зруйнувати діючу систему державного захисту інтелектуальної власності. Їх головна мета - захопити кермо влади галуззю.

Зокрема, м`яке крісло в новому органі готується для президента Всеукраїнського професійного союзу «Гільдія акторів кіно» Артура Лі, який в ході презентації «Білої книги» активно критикував сучасне становище у сфері інтелектуальної власності.

Ще одне місце, мабуть, світить директорові виконавчої дирекції ВГО «Гільдія кінорежисерів 24/1» Сергію Кулакову.

А ось голова правління ВГО «Оберіг» Сергій Ступак - головний ідеолог ліквідації Департаменту, схоже, претендує на одну з провідних посад в новій структурі.

Тепер люди такого штибу озброїлися гучними гаслами і, заручившись підтримкою окремих народних депутатів, усіляко намагаються зруйнувати діючу систему захисту інтелектуальної власності, усунути своїх «кривдників» і стати біля керма нового органу. І не треба бути пророком, щоб спрогнозувати «ефективність» діяльності нового органу і «переваги» нової системи для авторів і правовласників.

Ігор Пономарьов