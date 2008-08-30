У Москві пройшов мітинг пам’яті вбитої Анни Політковської

У центрі Москви близько 300 осіб вийшли сьогодні на мітинг у пам’ять про вбиту журналістку "Новой газеты" Анну Політковську. Сьогодні Політковській виповнилося б 50 років. Учасники мітингу - представники правозахисних і опозиційних організацій - вимагають від влади довести до кінця розслідування вбивства журналістки і притягти до відповідальності винних. Анну Політковську застрелили в під`їзді свого будинку в Москві в жовтні 2006 року.

Радіо Свобода