Співачці Тамарі Гвердцителі рекомендували утриматися від співу грузинською мовою на пісенному конкурсі “Первого канала” "Пять звезд".

Як пише сьогодні газета "Твой день", таку рекомендацію організатори конкурсу пояснили бажанням уникнути неоднозначної реакції глядачів через останні події в Південній Осетії і Абхазії. У результаті Гвердцителі виступила в концертному залі "Фестивальний" з ліричною піснею "Вечная любовь".

Сьогодні стало відомо, що Народна артистка Радянського Союзу і Грузії Нані Брегвадзе відмінила свій ювілейний концерт в Петербурзі, який мав пройти в кінці вересня. Сама вона ніяк не коментує відмову, а її адміністратор обмежилася словами "І так зрозуміло, чому".

Эхо Москвы