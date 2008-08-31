Круглий стіл: ”Про проекти нових законів України щодо міліції, проходження служби в органах внутрішніх справ, внутрішніх військ тощо”

10 вересня о 16.00 розпочнеться круглий стіл на тему: «Про проекти нових законів України (щодо міліції, проходження служби в органах внутрішніх справ, внутрішніх військ тощо)».

Організатор - Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

У ході круглого столу буде презентовано проекти Законів України «Про міліцію», «Про службу в органах внутрішніх справ», підготовлені народними депутатами-членами Комітету, а також законопроекти, внесені народним депутатом України Г.Москалем «Про органи внутрішніх справ» (реєстр. №1376), «Про національну міліцію» (реєстр. №1382), «Про статус слідчих» (реєстр. №1437), «Про Державну прикордонну міліцію» (реєстр. №2205).

Буде представлено й інформацію щодо підготовки Концепції реформування органів внутрішніх справ.

До участі у круглому столі запрошено народних депутатів України, окремих керівників регіональних органів внутрішніх справ, провідні вчені навчальних закладів МВС України та юридичних вузів, представники Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, об`єднань громадян, засобів масової інформації.

Адреса: вул. Грушевського, 18/2, кім. 12.

Вхід за картками акредитації.