HRW підтвердила факти етнічних чисток у грузинських селах Південної Осетії

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підтвердила факти етнічних чисток у грузинських селах, розташованих на території Південної Осетії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

На сайті HRW розміщено останні знімки, отримані з супутника за допомогою програми ООН UNOSAT. На фотографії видно частково та повністю зруйновані будинки в селах, де раніше проживали етнічні грузини.

За словами правозахисників, велику частину будинків у п`яти грузинських селах - Тамарашені, Кехві, Курта, Нижні Ашаветі та Верхні Ашаветі - було зруйновано саме внаслідок навмисного підпалу. На фотографіях не видно слідів від авіаударів або ракетних бомбардувань.

У будинках немає дахів, проте згорілі остови стін залишилися стояти. Лише в будинках, розташованих уздовж головної вулиці Тамарашені, серйозно пошкоджено зовнішні стіни. Правозахисники вважають, що вони могли постраждати від танкового обстрілу.

Знімки, опубліковані у п`ятницю, підтверджують дані, про які раніше повідомляли правозахисники.

"Фахівці Human Rights Watch особисто спостерігали, як осетинські ополченці зачищали територію: вони грабували і спалювали будинки етнічних грузин", - заявила виконавчий директор HRW у країнах Європи та Азії Рейчел ДЕНБЕР.

Вона додала, що на отриманих із супутника знімках видно, як збільшилася за останні два тижні кількість спалених сіл.

Грузія з самого початку конфлікту заявляє про те, що російські й осетинські військові здійснюють геноцид грузинських громадян.

Минулого тижня Міністерство юстиції Грузії подало позов до міжнародного кримінального трибуналу ООН у Гаазі з вимогою визнати "етнічні чистки грузин і підтримку Росією сепаратизму на території Грузії".

Тбілісі зажадав "вжити заходів для припинення в Грузії прямих або побічних дій Росії з дискримінації грузин, припинення підтримки Росією сепаратизму та сегрегації за етнічною ознакою" і припинити паспортизацію жителів зон конфліктів.

Напередодні парламент Грузії також доручив Генпрокуратурі розслідувати "факти етнічних чисток, здійснених Росією на окупованій території країни".

Росія, своєю чергою, звинувачує Грузію в етнічних чистках у Південній Осетії, проте жодних доказів цього не надає.