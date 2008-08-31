Порушено кримінальну справу проти посадовців Морської академії

На Одещині направлено до суду кримінальну справу, порушену за матеріалами Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України за ч. 3 ст. 368 (хабарництво) Кримінального кодексу України стосовно трьох посадових осіб Одеської Національної морської академії (ОНМА).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, кримінальну справу порушено проти одного із заступників декана заочного факультету, диспетчера та методиста цього факультету ОНМА.

Зазначених осіб звинувачено у вимаганні та отриманні хабарів від студентів-заочників за успішну здачу лабораторних, курсових, дипломних робіт та iспитiв під час екзаменаційних сесій. Працівники Одеського УБОЗ задокументували 5 фактів злочинної діяльності звинувачених на загальну суму понад 20 тисяч гривень. Під час слідчо-оперативних дій у зловмисників вилучено понад 18 тисяч доларів, понад 8 тисяч гривень, накладено арешт на суму понад 96 тисяч гривень. Щодо фiгурантiв кримінальної справи суд обрав запобіжний захiд - підписку про невиїзд.