Пакистан на час Рамадану припинить бойові дії

Пакистанські військові припинять операції проти бойовиків руху "Талібан" на кордоні з Афганістаном на час Рамадану, священного для мусульман місяця, заявив міністр внутрішніх справ Пакистану Рехман Малік. При цьому він зазначив, що будь-який напад бойовиків потягне негайну відповідь військових, передає Associated Press.

29 серпня 2008 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, в результаті спецоперації на північному заході Пакистану збройні сили країни знищили щонайменше 30 бойовиків. За повідомленням місцевої влади, військовий винищувач завдав ракетного удару по укриттю бойовиків в долині Сват, знищивши при цьому таємний склад зброї.

Натомість в останні дні бойовики руху "Талібан" організували в Пакистані серію терактів, в результаті яких загинули більше 70 осіб. Як заявили представники руху, теракти були відповіддю талібів на проведення військових операцій проти бойовиків, зокрема на авіаудари військових по м. Баджур поблизу афгано-пакистанського кордону. Крім того, представники руху наголосили, що бойовики проводитимуть подібні теракти в інших великих містах країни, включаючи столицю м. Ісламабад, доки військові не припинять свої операції.