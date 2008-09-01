Священослужителі закликали Росію нарощувати військові м`язи

Російська влада повинна жорстко відстоювати особливий шлях розвитку Росії і нарощувати військову потужність.

З такою заявою виступив заступник глави відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату протоієрей Всеволод Чаплін, повідомляють "Известия".

"Нам потрібно бути сильними, у тому числі у військовому відношенні, мати волю і здатність зупинити будь-яке посягання на наш спосіб життя, наші інтереси в світі, нашу здатність впливати на процеси, що відбуваються в світі," - заявив священик.

На його думку, Росія повинна "пропонувати свій шлях історичного розвитку" також і навколишнім народам. Чаплін не пояснив, в чому полягає специфіка цього шляху, проте висловив думку, що шлях західної цивілізації - це "вектор, який веде в нікуди".

Верховний муфтій Росії Талгат Таджуддін в п`ятницю також закликав мусульман і православних "об`єднатися в єдиному ісламо-православному джихаді проти імперії Сатани", якою, на його думку, є Сполучені Штати.

Як вважає Таджуддін, антизахідна позиція Росії, що виразилася у визнанні незалежності Абхазії і Південної Осетії, приведе до швидкої втрати Америкою свого впливу на міжнародній арені, чим "повинні скористатися мусульмани всіх країн".

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