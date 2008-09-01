Опозиція Інгушетії хоче від`єднати республіку від Росії

Опозиція Інгушетії розглядає можливість звернення до світової громадськості з проханням «від`єднати» республіку від Росії, - про це в ефірі радоістанції «Ехо Москви» заявив керівник Оргкомітету загальнонаціонального мітингу протесту Магомед Хазбієв.

«Нам потрібно просити Європу або Америку, щоб нас від`єднали від Росії. Якщо ми неугодні в цій країні, що далі робити, ми не знаємо», - сказав Хазбієв. За його словами, з нинішнім керівництвом республіки шанси втратити Інгушетію, а за нею і весь Кавказ будуть з кожним днем збільшуватися.

Інтернет-видання «Кавказ таймс» стверджує, що напередодні вбивства Магомета Євлоєва невизнаний Народний парламент Інгушетії прийняв звернення про вихід Інгушетії із складу Росії і початків збір підписів.

Редакція «Кавказ таймс» не виключає, що саме заява про вихід Інгушетії із складу Росії могла послужити приводом для затримання Євлоєва.

Як повідомлялося раніше, вчора в Назрані (Інгушетія) був убитий власник сайту "Ингушетия.ру" Магомет Євлоєв. Він помер у республіканській лікарні, куди був доставлений з вогнепальним пораненням у голову.