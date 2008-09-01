Грузія закликає ЄС запровадити санкції проти Росії

Грузія закликає ЄС та окремі країни-члени запровадити санкції проти Росії.

Про це йдеться у статті Надзвичайного та Повноважного Посла Грузії у Франції Мамуки КУДАВИ, оприлюдненій сьогодні у французькій газеті “Le Monde”.

“Зобов’язатися говорити єдиним голосом є головним для відповідальності Європи. Однак, якщо 27 голосів надішлють роздільно один і той самий жорсткий месидж, здійснивши схожі конкретні дії, Росія отримає дуже чіткий сигнал”, - переконаний посол.

За його словами, країни-члени ЄС могли б запровадити такі санкції проти Росії, як обмеження на видачу віз та “замороження” закордонних рахунків політичної та військової еліти Росії, не торкаючись простих громадян, бойкот російських компаній, що присутні в Абхазії та Південній Осетії і отримують прибуток від “етнічних чисток в регіоні”, відкликання підтримки Росії на приєднання до Світової організації торгівлі та перегляд певних інвестицій в Російську Федерацію.

Крім того, за словами М.КУДАВИ, під питання можна було б поставити і проведення зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі – місті, яке знаходиться лише в кількох кілометрах від окупованої Росією грузинської території.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Європейської Ради, на якому планується обговорити ситуацію в Грузії та стан відносин ЄС з Росією. Засідання скликано за ініціативи Президента головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ. Надзвичайне засідання Європейської Ради скликане вперше з 2003 року, коли розпочалася війна в Іраку.