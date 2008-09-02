Німецькі антифашисти зламали неонацистський сервер

Німецька антифашистська група Daten-Antifa зламала захищений форум одного з найбільших неонацистських угрупувань Blood & Honour, пише The Register.

Хакерам вдалося підібрати коди доступу до форуму і скопіювати 800 мегабайт даних, включно з інформацією, яка була доступна тільки членам Blood & Honour.

Базу даних оприлюднили в Мережі у форматі 7zip. Архів містить IP-адреси 31948 зареєстрованих на форумі користувачів і інформація про 500 (можливо, навіть 1200) німецьких неонацистів.

У заяві Daten-Antifa зазначено, що сервер вдалося зламати в результаті спланованої розвідувальної операції, яка включала обшук якогось будинку. Як зауважує The Register, одержані Daten-Antifa дані не може використовувати поліція, оскільки вони були зібрані в обхід законної процедури.

Лента.ру