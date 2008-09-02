Опозиційний грузинський телеканал «Кавкасія» відключили від ефіру

Опозиційну грузинську телекомпанію «Кавкасія» 1 вересня приблизно о 22-й годині за місцевим часом було відключено від ефіру. Про це повідомляє сайт Civil.ge.

За словами директора «Кавкасії» Ніно Джангірашвілі, телекомпанії повідомили, що причиною відключення стало пошкодження передавача. Проте сама пані Джангірашвілі в це не вірить. В момент відключення на каналі саме тривали дебати за участю грузинських політологів, які обговорювали ухвалене в Брюсселі рішення ЄС щодо Росії. На думку директора телекомпанії, саме це могло не сподобатися владі.

Станом на ранок 2 вересня мовлення «Кавкасії» не поновлено. «Кавкасія» є єдиним грузинським опозиційним телеканалом, в ефірі якого транслюються політичні ток-шоу.

Телеканал уже відключали на декілька днів від ефіру через технічні причини, це було у травні поточного року.