Росія застосовувала в Грузії касетні бомби

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch має свідоцтва застосування російською авіацією касетних бомб під час бомбардувань грузинських населених пунктів, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За інформацією Human Rights Watch, російські війська застосовували касетні бомби під час бомбардувань Горі та Руїсі 12 серпня, в результаті яких щонайменше 11 цивільних осіб загинули і десятки дістали поранення.

Співробітники Human Rights Watch також оглянули і сфотографували боєприпаси, що не розірвалися, в Горійськом районі - безпосередньо в селі Шиндісі та в його околицях.

"Через застосування Росією в Грузії касетної зброї загинуло багато людей, хоча Москва і заперечує використання цього варварського виду озброєнь, убитих і поранених буде ще більше, якщо російська сторона негайно не відкриє постраждалі райони для професійних організацій з розмінування", - сказав старший військовий аналітик Human Rights Watch Марк ГАРЛАСКО.

Раніше Human Rights Watch заявляла про те, що грузинська сторона підтвердила використання касетних бомб при бомбардуванні підходів до Рокського тунелю.

*** Касетні боєприпаси вважаються негуманними.

У травні 2008 року 107 держав узгодили текст конвенції про повну заборону використання, виробництва, поставок и зберігання касетної зброї. Конвенція буде відкрита до підписання в Осло 3 грудня. США, Росія, Китай та інші країни відмовились приєднатись до конвенції.