Новий верховний комісар ООН з прав людини обійняла свою посаду

Суддя Наванетем Піллай, котра походить з Південно-Африканської Республіки, почала виконувати обов`язки верховного комісара ООН з прав людини.

Наванетем Піллай протягом останніх п`яти років працювала суддею Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Раніше у рідній Південно-Африканській Республіці вона боролася проти апартеїду та була захисницею прав жінок. Донька водія, представниця тамільської меншини, Піллай сама через колір шкіри зазнавала утисків і дискримінації. «В своєму місті Дурбан вона в 26 років відкрила власне адвокатське бюро, потім ще помітнішою була її робота в міжнародному трибуналі ООН», - розповідає Таїне Бін-Аїме – директор міжнародної організації з захисту прав жінок " Equility Now".

Як адвокат в своєму рідному місті Піллай захищала правозахисників, політв’язнів і жінок. Згодом вона стала єдиною темношкірою жінкою у Верховному суді ПАР. Кандидатуру Піллай на посаду верховного комісара ООН з прав людини запропонував особисто генсек організації Пан гі Мун. Генасамблея ООН затвердила цей вибір.

Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch теж схвалила кандидатуру Піллай, хоча в середовищі правозахисників досі розмірковують, чи буде наступниця Луїзи Арбур такою ж безкомпромісною захисницею прав людини, як і її попередниця, котру багато хто недолюблював за різку критику, наприклад, на адресу Ізраїлю або США. Утім, Піллай була суддею у міжнародному трибуналі в Руанді, а з 1999 року очолювала його, і довела, що може називати злочинців їхніми справжніми іменами, навіть, якщо йдеться про можновладців.

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