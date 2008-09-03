Всеукраїнська виставку-ярмарок гендерних ідей та проектів

2-3 жовтня 2008 р. Харківський обласний гендерний ресурсний центр за підтримки Програми рівних можливостей ПРООН у партнерстві з Харківською обласною адміністрацією проводитиме Всеукраїнську виставку-ярмарок гендерних ідей та проектів. Про це пише РЦ "Гурт".

В рамках ярмарку відбудуться засідання круглих столів, презентації кращих практик, видано їхній каталог і створено електронний збірник видань гендерних центрів і громадських організацій на гендерну тематику.

До участі запрошуються гендерні центри та громадські організації гендерного спрямування з усіх регіонів України. Бажаючим взяти участь слід зв`язатися з Тетяною Ісаєвою за тел. +380 67 6604881 або t_isaeva@ukr.net.