У четвер, 4 вересня, з 9:00 відбудеться пікетування за адресою: Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект 15, м. Київ (навпроти Метро "Лівобережна").

Рада Європи проводить 4-5 вересня 2008 р., у місті Києві, 8-у Конференцію міністрів у справах міграції. Братимуть участь сорок сім міністрів з країн членів Ради Європи. З української сторони повинні взяти участь у Конференції Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, Міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова.

На порядку денному Конференції стоїть обговорення комплексного підходу до проблем спричинених міграцією людей. В той же час, на жаль, органами влади України регулярно грубо порушується принцип неповернення щодо біженців та людей, які шукають притулку.

Акція протесту, організована провідними правозахисними організаціями України, передбачає пікетування місця проведення Конференції, мітинг проти порушення міжнародного права із захисту прав біженців та шукачів притулку з боку української влади.

Мета акції протесту - довести до усіх учасників Конференції інформацію про порушення міжнародного права з боку України, привернути увагу громадськості до того, як посадові особи України продовжують нехтувати міжнародним правом та українськими законами.

Учасники акції протесту: представники громадської організації "Українська Гельсінська спілка з

прав людини", громадської організації "Харківська правозахисна група", "Українська лобістська група".

За додатковою інформацією звертатись за телефоном: 8-066-544-1542.