3 вересня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція з нагоди початку широкомасштабної інформаційної кампанії для молоді з профілактики ВІЛ/СНІД, що проводить ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», а також з нагоди створення Всеукраїнської бази даних послуг з ВІЛ/СНІД. Учасники: виконавчий директор ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» Наталя Підлісна, керівник проекту Таміла Котляревська, координатор проекту Ольга Цвілій та PR-менеджер Ольга Линник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 521-28-82, 521-29-79, e-mail: office@hiv.org.ua . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.