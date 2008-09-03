Презентація проектів, спрямованих на захист прав дітей та сприяння гендерній рівності в Україні

Заершується акредитація на презентацію проектів спрямованих на захист прав дітей та сприяння гендерній рівності в Україні (загальною вартістю понад 7 мільйонів євро). Учасники: голова Управління програм допомоги в Україні Лаура Гараняні, представник ООН в Украіні Френціс О´Доннелл, представник Міжнародної організації праці Василь Костриця та ін.. Початок 4 вересня о 12-00 (вул. Круглоуніверситетська, 10). Телефон:+380-96-438.03.24, david.stulik@ec.europa.eu.