Прес-конференція на тему: ”Проміжні результати Кампанії щодо підвищення доступу до правосуддя в Україні”

Проводиться акредитація на прес-конференцію Судової Асоціації України "Фонд сприяння правосуддю" на тему: "Проміжні результати Кампанії щодо підвищення доступу до правосуддя в Україні". Учасники: Катерина Тарасова, розділ правління Судовою Асоціація України "Фонд сприяння правосуддю"; Василік Гуменюк, заст.. голови Ради суддів України. Початок 4 вересня в 15-00 (Прес-центр ЛігаБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Телефон: 593-16-37 або по e-mail: press@liga.net.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter